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بالصورة - هجوم مرعب: قضم أذنيهما وفقأ أعينهما!

7
MAY
2021
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في حادثة وصفتها وسائل إعلام أمريكية بفيلم رعب، أقدم بائع متجول على الاعتداء على زوجين رفضا شراء بضاعته، حيث قام بقضم آذانهما وضربهما بقطعة خشب في أعينهما، وفق ما ذكره موقع "Fox news" الأمريكي، الخميس 6 مايو/أيار 2021.

بحسب تقرير الشرطة فإن البائع، البالغ من العمر 28 عاماً، اقترب من أحد المارة محاولاً بيعه ما كان يتاجر به.

لكن الرجل رفض الشراء من البائع المتجول، ليبادره الأخير بضربة على رأسه بمجرفة ثم يضغط على عينيه ويعضه في أذنيه، وبحسب شهود فقد وجه البائع ضربة بقطعة خشبية إلى الرجل مصيباً إياه في عينه.

عندما سمعت زوجة الرجل صراخاً في الشارع خرجت لترى ما الذي يجري، لتتفاجأ بحال زوجها وتسارع بالصراخ وطلب النجدة، فما كان من البائع إلا أن أمسكها من شعرها وقام بفقء عينيها وقطعِ جزءٍ من أذنها.

بينما ذكرت الشرطة أن الضحيتين نقلا إلى المستشفى وهما بحالة حرجة، في الوقت الذي شبَّه القاضي ما قام به بائع متجول بأفلام الرعب.

فيما قال ممثلو الادعاء في مقاطعة كوك إنه عندما أوقف الضباط بائع متجول، أخبرهم أن الدم الذي كان مغطى به ليس دمه، بل "دماء الفلاحين".

لم يكُن رول هيل برينس، الذي يخضع لفحص نفسي في مستشفى، حاضراً في جلسة الاستماع الخاصة بتهمة الضرب المشددة ومحاولة القتل.

arabipost

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