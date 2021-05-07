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أسعد خبر لعشاق البيتزا

7
MAY
2021
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بعد أكثر من 100 عام على ابتكارالإيطالي رافايلي إسبوزيتو أشهر أنواع البيتزا في القرن التاسع عشر بمدينة نابولي، ظهرت في العاصمة روما ماكينة جديدة يمكنها تقديم شرائح البيتزا المخبوزة الطازجة في 3 دقائق فقط.

 

وبإمكان المشترين الذين يستخدمون ماكينة "مستر جو بيتزا" الاختيار من 4 أنواع تتراوح تكلفتها بين 4.5 و6 يورو.


ويمكن للماكينة عجن وتجهيز المكونات على سطح البيتزا، بينما يشاهدها المشترون أثناء خبزها خلف نافذة زجاجية صغيرة.


وتنوعت آراء العملاء تجاه الماكينة، وهي واحدة من أوائل هذا النوع من الماكينات في روما، إذ قال البعض إنها "مقبولة إن كنت في عجلة من أمرك"، بينما قال آخرون إنها "مريعة".


وقال كلاوديو زامبيجا، وهو من أرباب المعاشات: "تبدو جيدة لكنها أصغر بكثير من التي تقدمها المطاعم والمكونات أقل على سطحها".


أما فابريتسيا بوجيسا، وهي من أهل نابولي وتدرس بالجامعة في روما، فلم تعجبها البيتزا الآلية، وقالت إن مذاقها أقرب إلى الـ"بيادينا" وهو نوع من الخبز الناعم رقيق السُمك مشهور في شمال إيطاليا.


وأضافت: "لا بأس بها، لكنها ليست بيتزا".


وستواجه الماكينة الجديدة منافسة شديدة ولو في موقعها الحالي على الأقل، إذ يوجد بالقرب منها مطعم يقدم بيتزا نابولي ويستخدم فرنا حجريا.

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