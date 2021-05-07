بساكي لا تريد التحدث باسم بايدن أكثر من عام

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قالت قناة "سي إن إن"، إن جين بساكي المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي، تخطط لترك منصبها الحالي بعد عام واحد تقريبا.

ونقلت القناة عن بساكي، أنها اتفقت مع فريق جو بايدن على العمل في هذا المنصب لمدة عام فقط. وقالت بساكي "أعتقد أنه في غضون عام أو نحو ذلك، سيتولى شخص آخر هذا المنصب".

تشتهر بساكي بتصريحاتها المثيرة للجدل، فضلا عن انتقاداتها القاسية لروسيا، ولا سيما استفتاء القرم وإعادة توحيد شبه الجزيرة مع روسيا.

وتتهم بساكي "الدعاية الروسية"، بتشكيل صورة سلبية لها في الإعلام الروسي.

ومن المعروف، أن بساكي تعرضت مرات كثيرة للنقد والمحاكاة الساخرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى اللغط والارتباك الذي تظهره عند مناقشة مختلف قضايا السياسة العالمية.