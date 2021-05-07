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"فوكس نيوز": ضغط من "الجمهوريين" على كيري بسبب تسريبات ظريف

7
MAY
2021
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قالت شبكة "فوكس نيوز" إن نواب الحزب الجمهوري سيضغطون على مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري بشأن ما تضمنته التسريبات المسجلة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
 
ومن المتوقع أن يدلي كيري بشهادته شخصيا خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوم الأربعاء المقبل، والتي ستركز على خطوات لمكافحة تغير المناخ حيث تمضي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قدما في هدفها المتمثل في خفض انبعاثات الكربون في الولايات المتحدة إلى النصف بحلول عام 2030.
 
وذكرت الشبكة الأمريكية أن "الحدث سيشكل أول ظهور علني لكيري منذ ظهور تقارير عن تسريبات لظريف قال فيها إن كيري سرب معلومات حساسة عن إسرائيل أثناء عمله كوزير للخارجية في ظل إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما".
 
وفي أبريل الماضي، نفى كيري أن يكون أبلغ ظريف بالعمليات الإسرائيلية السرية في سوريا، ووصف هذه الادعاءات بأنها "خاطئة بشكل لا لبس فيه".
 
 
وفي تسجيل صوتي مسرب ونشر في العديد من وسائل الإعلام، زعم ظريف أن كيري أبلغه بأن إسرائيل قصفت حوالي 200 هدف إيراني في سوريا.
 
وعقب التسريبات، قالت شبكة "فوكس نيوز" إن الجمهوريين اعتبروا هذه التسريبات خيانة لإسرائيل، حتى أن البعض دعا إلى استقالة كيري من منصبه في إدارة بايدن.
روسيا اليوم
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