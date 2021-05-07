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من الصين الى العالم.. رسالة مهمة بشأن "الصاروخ الخارج عن السيطرة"

7
MAY
2021
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أكدت الصين، الجمعة، أن صاروخها الفضائي الخارج عن السيطرة الذي يتوقع أن يدخل الغلاف الجوي بعد أيام "لا يمثل أي خطر على سكان الأرض"، بعد انتقادات من قبل الولايات المتحدة بشأن خطر محتمل.

وأطلقت الصين أول 3 مكونات لمحطتها الفضائية الأسبوع الماضي، بصاروخ يفترض أن يعود إلى الأرض لكن لا أحد يعرف إلى أين بالضبط.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين للصحافيين إن "احتمال التسبب بأضرار على الأرض ضئيل جدا".

وأوضح وانغ أن معظم حطام الصاروخ سيحترق عند دخول الغلاف الجوي للأرض، ومن المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر.

وكانت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية قد ذكرت يوم الأربعاء أن حطام الصاروخ "لونغ مارش 5 بي"، الذي أَرسل جزءا من محطة فضاء مرتقبة إلى المدار في الأسبوع الماضي، سيسقط على الأرجح في مياه دولية، وسط مخاوف من أن يسبب ضررا عندما يعاود دخول الغلاف الجوي للأرض.

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