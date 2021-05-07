living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رقم قياسي جديد بإصابات كورونا في الهند.. ومودي "تحت الضغط"

7
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
سجلت الهند الجمعة 414188 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في زيادة قياسية يومية جديدة، بينما قفزت الوفيات اليومية إلى 3915 حالة.
 
ويبلغ عدد الإصابات في البلاد حاليا 21.49 مليون حالة، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 234083، وسجلت الهند هذا الأسبوع وحده 1.57 مليون حالة إصابة وأكثر من 15100 وفاة.
 
وخلال أسبوع واحد فقط، رصدت في الهند نحو نصف الإصابات الجديدة بكورونا، على مستوى العالم، إلى جانب ربع الوفيات، وذلك وفق بيانات منظمة الصحة العالمية.
 
وتسجل الهند منذ أسابيع إصابات ووفيات يومية قياسية بمرض "كوفيد 19"، مع انتشار الفيروس من المدن إلى القرى في أنحاء ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان.
 
ومع استمرار ارتفاع حالات الإصابة إلى مستويات قياسية، يواجه رئيس الوزراء ناريندرا مودي ضغوطا متزايدة لفرض إغلاق صارم على مستوى البلاد، وسط جدل حول جدوى القيود التي تفرضها كل ولاية بمفردها.
 
وأشار العديد من الخبراء الطبيين وقادة المعارضة وبعض قضاة المحكمة العليا إلى أن الإغلاق ربما هو الخيار الوحيد بينما يستعر تفشي الفيروس في المدن والبلدات، وتضطر المستشفيات إلى رفض استقبال المرضى، ويجاهد أقاربهم للعثور على الأكسجين، كما تكافح محارق الجثث والمدافن للتعامل مع عدد الضحايا.
 
وخلال الشهر الماضي، أعلنت ما يقرب من 12 ولاية من ولايات الهند الفيدرالية البالغ عددها 28 عن قيود أقل صرامة، مقارنة بالإغلاق العام على مستوى البلاد لمدة شهرين في مارس من العام الماضي.
 
وترك مودي، الذي عقد مشاورات مع كبار القادة المنتخبين والمسؤولين في الولايات الأكثر تضررا، الخميس، مسؤولية مكافحة الفيروس حتى الآن لحكومات الولايات التي تفتقر إلى التجهيزات.
 
قال وخبير الصحة الحكومي دكتور رانديب غوليريا إن فرض إغلاق تام وصارم ضروري في الهند تماما مثل العام الماضي، خاصة في المناطق التي اسفرت الاختبارات فيها عن اكتشاف إصابة 10 بالمئة من الخاضعين للاختبار بـ"كوفيد 19".
 
وأقر سريناث ريدي، رئيس مؤسسة الصحة العامة في الهند، وهي شركة استشارية بين القطاعين العام والخاص، بأن الولايات المختلفة كانت تعاني من شدة مختلفة للوباء، لكنه قال إنه ما زالت هناك حاجة لـ"استراتيجية منسقة على مستوى الدولة".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout