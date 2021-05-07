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"ميغ 31" الروسية ترافق طائرة تجسس أمريكية فوق بحر تشوكشي

7
MAY
2021
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قال المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، إن مقاتلة من طراز "ميغ-31"، انطلقت من قاعدتها لمرافقة طائرة استطلاع أمريكية من طراز "RC-135"، عند اقترابها من الحدود الروسية فوق بحر تشوكشي.
 
وأضاف المركز، التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن الطائرة الأجنبية اضطرت للابتعاد عن حدود الدولة الروسية عند اقتراب المقاتلة منها.
 
وأكد المركز، أن المقاتلة عادت إلى قاعدتها بعد ذلك، ولم تسمح بانتهاك حرمة الأجواء الروسية.
 
يتزايد باستمرار نشاط الطائرات الحربية الأجنبية، في المجال الجوي بالقرب من حدود روسيا.
 
على سبيل المثال، في عام 2020 ازداد نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية بأكثر من 40 في المائة مقارنة بالعام السابق. في المجموع، اكتشفت شبكات الرادار الروسية في العام الماضي ورافقت أكثر من مليوني هدف طائر.
روسيا اليوم
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