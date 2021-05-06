living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فرنسا تمنح الجنسية لأكثر من 2000 أجنبي... والسبب؟

6
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 منحت الحكومة الفرنسية اليوم الخميس الجنسية لأكثر من 2000 موظف أجنبي كانوا قد تقدموا بطلبات للحصول عليها.

وبحسب موقع "لي بوينت" الفرنسي فقد أعلنت مارلين شيابا وزيرة الدولة المكلفة بشؤون المواطنة، أن 2009 أشخاص، بينهم 665 قاصرا، تمتعوا بتسريع مسار التجنيس.

وعللت الوزيرة الفرنسية القرار بأن هؤلاء الذين شملهم التجنيس أظهروا "ارتباطهم بالأمة"، مؤكدة أنهم كانوا على "الخطوط الأمامية" أثناء تفشي فيروس كورونا.

يشار إلى أن مارلين شيابا أصدرت في سبتمبر/ أيلول الماضي تعليمات إلى المحافظين بـ "تسريع" و "تسهيل" الحصول على الجنسية الفرنسية للأشخاص الذين "أسهموا بنشاط" في مكافحة كورونا، من المهنيين الصحيين، والأمن أو الصيانة، والمربيات، والصرافين، والمساعدين المنزليين، وجامعي القمامة.

وفي عام 2020، تم تجنيس 61371 شخصًا، ومنذ ذلك الحين "تم تقديم أكثر من 8000 طلب إلى المحافظة في جميع أنحاء البلاد" ، وفقًا للبيان الصحفي، الذي يحدد أن "الملفات قيد الفحص وستتم دراستها جميعًا بأكبر قدر من الاهتمام".

جدير بالذكر أن التعليمات المرسلة إلى المحافظين على وجه الخصوص، تسمح باستخدام مفهوم "الخدمات المقدمة" لتقليص الحد الأدنى لفترة الإقامة المطلوبة في فرنسا إلى سنتين، بدلاً من خمس سنوات.

Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout