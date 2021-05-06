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الولايات المتحدة.. 4 قتلى بعد سقوط طائرة على منزل

6
MAY
2021
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سقطت طائرة صغيرة على منزل بولاية ميسيسيبي الأمريكية، ما أسفر عن مقتل أحد سكان المنزل الأربعة وثلاثة من سكان ولاية تكساس كانوا في طريقهم لحضور حفل تخرج جامعي.
 
وقال المجلس الوطني لسلامة النقل، إنه أرسل أحد محققيه إلى هاتيسبرغ، التي تقع في جنوب شرق مدينة جاكسون عاصمة ولاية مسيسيبي، للتحقيق في الحادث الذي تسبب في نشوب حريق.
 
وأوضح المتحدث باسم الوكالة بيتر كنودسون، أن السلطات لم تكن على علم بأي مكالمات استغاثة من الطائرة "ميتسوبيشي إم يو 2 بي 60" لكنها لم تراجع بعد تسجيلات الحركة الجوية، مؤكدا أنه تم إرسال محقق إلى مكان الحادث.
 
تعرفت الشرطة ومكتب الطبيب الشرعي على القتلى وهم جيري ستاندلي (55 عاما) من هاتيسبرغ، وشخصان بالغان وطفل صغير من ويتشيتا فولز بولاية تكساس هم لويس بروفينزا (67 عاما) آنا كالهون (23 عاما) وهاربر بروفينزا (عامين)، وكانوا في طريقهم لرؤية أحد أفراد الأسرة يتخرج من جامعة جنوب ميسيسيبي في هاتيسبرغ.
 
أما ستاندلي فكان يعمل بدوام كامل في شركة رصف وكان مساعد القس في كنيسته، فيما نجت زوجته ميليندا وابنتهما أريانا وحفيدهما إيلي من الحادث وخرجوا جميعا من المنزل بإصابات طفيفة.
AP
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