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بايدن يقول إنه يدعم رفع حقوق حماية الملكية الفكرية عن لقاحات كوفيد-19

6
MAY
2021
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الأربعاء إنه يعتزم دعم مقترح منظمة التجارة العالمية لرفع حقوق حماية الملكية الفكرية عن لقاحات كوفيد-19.
وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتزم دعم هذا المقترح بعد أن ألقى خطابا بشأن "خطة الإنقاذ الأميركية" المقترحة، قال بايدن: "نعم ، سأتحدث عن ذلك في وقت لاحق اليوم".

كما قال البيت الأبيض إن بايدن يؤيد التنازل عن الملكية الفكرية لكنه يعتقد أن القرار يجب أن يعلنه مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.

هذا ومنعت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى حتى الآن المفاوضات في منظمة التجارة العالمية حول اقتراح تقوده الهند وجنوب إفريقيا من شأنه التنازل عن حقوق الملكية الفكرية لشركات الأدوية للسماح للدول النامية بإنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

كثف مشرعون أميركيون ومنظمات لا تهدف للربح، الضغط على بايدن لدعم إعفاء مؤقت من حقوق براءة الاختراع للقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك بغية مساعدة الدول الفقيرة على احتواء الجائحة.

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