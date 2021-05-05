فيضان يجتاح شوارع ولاية تكساس الأمريكية مسببا شللا مروريا.. فيديو

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تعرضت ولاية تكساس الأمريكية لنوبة جديدة من العواصف المطرية القوية، وغمرت الفيضانات العديد من المركبات في الولاية.

تم تصوير العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر الحالة المرورية الحرجة التي تسببت بها المعدلات العالية للهطولات المطرية.

وأكدت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن سكان الولاية سارعوا بتقديم العديد من الشكاوي على البلديات المحلية، واصفين تدابير الصرف الصحي في الولاية بأنها "لا يمكن أن تكون أسوأ من ذلك".

وأتى الرد على لسان المتحدث باسم قوات الدفاع المدني في الولاية، بأنه لا يوجد الكثير مما يمكنهم فعله حيال ذلك، لأن الفيضانات الحالية هي حوادث غير موسمية، ولا يمكن التنبؤ بحدوثها، لهذا السبب لا يمكن تصميم شبكة كاملة للصرف الصحي في الولاية على هذا الأساس.