بوتين يعرب عن تعازيه لرئيس المكسيك بضحايا انهيار جسر المترو في مكسيكو سيتي

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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه للرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في العواقب المأساوية لانهيار جسر المترو في مكسيكو سيتي، ونشرت البرقية على موقع الكرملين الإلكتروني.

وجاء في البرقية: "عزيزي السيد الرئيس، أرجو أن تتقبلوا تعازي الحارة على العواقب المأساوية لانهيار جسر المترو في مكسيكو سيتي. أطلب منكم أن تنقلوا عبارات التعاطف الصادق والدعم لأسر الضحايا وأصدقائهم، وكذلك نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

أفادت وسائل إعلام مكسيكية، يوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة عشرات الأشخاص نتيجة انهيار جسر للقطار السريع في العاصمة المكسيكية.

وبحسب المعلومات الواردة، سقطت عربتان من عربات القطار السريع مع انهيار الجسر الذي كان بحاجة إلى ترميم.

وفي السياق نفسه، أعلن عمدة مدينة مكسيكو سيتي أن جسر المترو انهار بسبب خلل في الأساسات.

ووعدت السلطات الفيدرالية والمحلية سابقًا بإجراء تحقيق متعمق في الحادث بمشاركة متعاقدين مستقلين وفحص هيكلي كامل لخط المترو المتضرر. أعلنت البلاد حدادًا وطنيًا لمدة ثلاثة أيام.