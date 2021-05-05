بايدن: واحد من كل 10 أمريكيين حصل على لقاح كورونا

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن هيئة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة تدرس إعطاء لقاحات "كوفيد- 19" للأطفال والمراهقين.

القاهرة- سبوتنيك. وذكر بايدن، في كلمة متلفزة حول آخر مستجدات الوباء، أنه إذا أصدرت الهيئة قرارها بالموافقة "سنكون جاهزين لتوفير اللقاح لهؤلاء الأطفال والمراهقين وسنوفر اللقاح لأطباء الأطفال أيضا".

وأضاف بايدن:

واحد من أصل كل 10 أمريكيين حصلوا على أحد لقاحات كورونا، إلا أن هنالك الكثير من الأمريكيين يحتاجون للتحفيز للحصول على اللقاح.

وتابع الرئيس الأمريكي: "سنوفر المزيد من اللقاحات في مراكز التلقيح النائية لأن التطعيم أقل في المناطق النائية ونعمل على فتح المزيد من مراكز التطعيم".

وأردف أن تسهيل حصول الناس على اللقاح كان ضمن أولوياته، منوها بأن "عشرات الأرواح من الأمريكيين أنقذت بفضل اللقاحات".