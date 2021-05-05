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هل يعود ترامب الى منصة فيسبوك مجددا؟

5
MAY
2021
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من المنتظر ان يصدر مجلس الرقابة الخاص بشركة فيسبوك اليوم الاربعاء قراره بشأن عودة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الى المنصة من عدمها، وهو قرار الذي ستكون له تداعيات كبيرة.

فقد قال مجلس الرقابة المستقل لشركة فيسبوك أمس الاثنين في تغريدة على حسابه في تويتر، إنه سيعلن قرارا اليوم الخامس من مايو بشأن ما إذا كان سيؤيد تعليق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى أجل غير مسمى في منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام.

يذكر ان منصة فيسبوك كانت قد اوقفت حساب ترامب منذ 4 أشهر وإلى أجل غير مسمى، بسبب مخاوف من أن يثير المزيد من العنف والاضطرابات بعد العنف الذي رافق اقتحام مبنى الكابيتول بواسطة انصاره في 6 يناير الماضي، وسلمت القضية في وقت لاحق إلى مجلس الرقابة.

وفي منتصف أبريل الماضي، قال المجلس، الذي أنشأه فيسبوك ردا على الانتقادات بشأن تعامله مع المحتوى الإشكالي، إنه مدد فترة التعليق العام على القضية.

وقال مجلس الإدارة حينها إن قضية ترامب تلقت أكثر من 9000 تعليق، أكثر من أي قضية أخرى.

يشار إلى أن ترامب حظر أيضا من استخدام منصة تويتر الشهيرة، التي كانت واحدة من أبرز المنصات الإعلامية والإعلانية له منذ توليه الرئاسة سابقا.

وبعد حظره مباشرة من استخدام المنصة، قال المدير المالي لشركة تويتر، نيد سيغال، إنه لن يُسمح لترامب، بالعودة إلى المنصة الإلكترونية، حتى لو ترشح للمنصب مرة أخرى وفاز.

وردا على سؤال خلال مقابلة مع قناة "سي إن بي سي"، الأربعاء، عما إذا كان بإمكان ترامب استعادة امتيازاته في التغريد إذا فاز بالرئاسة مرة أخرى، أوضح المدير المالي لتويتر أن "حظر ترامب دائم".

وأوضح نيد سيغال أن الطريقة التي تعمل بها سياسات الشركة هي أن "الإبعاد عن المنصة يبقى دائما، سواء كنت معلقا أو مديرا ماليا أو كنت موظفا عاما سابقا أو حاليا".

وتابع: "تذكر أن سياساتنا مصممة للتأكد من أن الأشخاص لا يحرضون على العنف، وإذا فعل أي شخص ذلك، فعلينا إزالتهم من الخدمة، وسياساتنا لا تسمح للأشخاص بالعودة".

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