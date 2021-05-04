living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أوروبا تفتح أبوابها للسياح في هذا الموعد.. ولكن بشروط

4
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تخطط المفوضية الأوروبية لإعادة فتح دول الاتحاد الأوروبي أمام السياح من البلدان ذات معدلات الإصابة المنخفضة بفيروس كوفيد-19، وأولئك الذين حصلوا على اللقاح المضاد لكورونا.
 
ومع ارتفاع معدل التطعيم بشكل كبير في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، قال مسؤولو بالمفوضية، إن الوقت قد حان للتخفيف من القواعد المتعلقة بالسفر غير الضروري.
 
وقال مسؤولون في المفوضية، إن حدود الاتحاد الأوروبي سيعاد فتحها بحلول بداية يونيو على أبعد تقدير، بعد الحصول على اتفاق من الدول الأعضاء هذا الشهر بخصوص ذلك، حسبما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
 
ولا يزال من غير المعروف فيما إذا كانت هناك شروط صحية ستفرض على السياح القادمين لدول الاتحاد، مثل الحجر الصحي أو فحص كوفيد-19.
 
ومن جانبها، غردت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية على تويتر قائلة: "حان الوقت لإحياء صناعة السياحة والصداقات عبر الحدود، بأمان. نقترح الترحيب مرة أخرى بالزوار الذين تم تطعيمهم ومن البلدان التي تتمتع بوضع صحي جيد. وإذا ظهرت متغيرات، فعلينا أن نتصرف بسرعة. نقترح آلية لإنهاء حالة الطوارئ التابعة للاتحاد الأوروبي".
 
مقترحات وشروط
 
وبموجب مقترحات المفوضية الأوروبية، ستسمح الدول الأعضاء بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي لأولئك الأشخاص الذين تلقوا الجرعة النهائية من اللقاح المصرح به قبل 14 يوما على الأقل من وصولهم لوجهاتهم، علما أن اللقاحات المصنوعة في روسيا والصين، لم تتم الموافقة عليها بعد من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.
 
كذلك سيكون بمقدار الأطفال السفر مع والديهم في حال إجرائهم لفحص مسحة أنف سلبي، على أن لا تتجاوز المدة الزمنية للفحص 72 ساعة لدى وصولهم لدول الاتحاد.
 
وحتى أولئك الذين لم يتم تطعيمهم بشكل كامل، سيسمح لهم أيضا بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي إذا كانوا قادمين من دول ذات "وضع وبائي جيد"، مثل أستراليا ونيوزيلندا ورواندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند.
 
وفي حال تدهور الوضع الوبائي لدولة من خارج الاتحاد الأوروبي أو ظهور متحوّر جديد، فإن الدولة العضو ستكون قادرة على تعليق جميع رحلات السفر بشكل عاجل، أمام المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي المقيمين في مثل هذا البلد.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout