"المتحور الهندي" لكورونا يتسلل إلى دولة عربية جديدة

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رصدت السلطات الصحية في المغرب، الأحد، أول حالة إصابة بالنسخة المُتحورة الهندية لفيروس كورونا.



وذكرت وسائل إعلام مغربية أن اكتشاف الحالة الجديدة جاء في إطار مخطط اليقظة المشترك بين وزارة الصحة وبين ائتلاف المختبرات، الذي يتم من خلاله تتبع حالات الإصابة المؤكدة بكورونا الواردة من الخارج.



وأوضحت أنه يجرى تتبع مخالطي حالة الإصابة الأولى بالمتحورة الهندية.



ورغم أن النسخة المُتحورة الهندية لا تختلف عن سابقاتها من حيث الأعراض الظاهرة على المصابين بها، إلا أنها تعتبر أشد خطرا، كونها أكثر نقلا للعدوى.



كما تأتي في رأس القائمة من حيث قوة الانتشار لتكون أشد خطورة من المتحورة البرازيلية وكذا النسخة الجنوب إفريقية.



كما تتمثل خطورة المتحورة الهندية، في تدني قدرة اللقاحات على مجابهتها مقارنة مع باقي أنواع الفيروس.



والأحد، أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 294 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و284 حالة شفاء، وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.