living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"المتحور الهندي" لكورونا يتسلل إلى دولة عربية جديدة

3
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رصدت السلطات الصحية في المغرب، الأحد، أول حالة إصابة بالنسخة المُتحورة الهندية لفيروس كورونا.


وذكرت وسائل إعلام مغربية أن اكتشاف الحالة الجديدة جاء في إطار مخطط اليقظة المشترك بين وزارة الصحة وبين ائتلاف المختبرات، الذي يتم من خلاله تتبع حالات الإصابة المؤكدة بكورونا الواردة من الخارج.


وأوضحت أنه يجرى تتبع مخالطي حالة الإصابة الأولى بالمتحورة الهندية.


ورغم أن النسخة المُتحورة الهندية لا تختلف عن سابقاتها من حيث الأعراض الظاهرة على المصابين بها، إلا أنها تعتبر أشد خطرا، كونها أكثر نقلا للعدوى.


كما تأتي في رأس القائمة من حيث قوة الانتشار لتكون أشد خطورة من المتحورة البرازيلية وكذا النسخة الجنوب إفريقية.


كما تتمثل خطورة المتحورة الهندية، في تدني قدرة اللقاحات على مجابهتها مقارنة مع باقي أنواع الفيروس.


والأحد، أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 294 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و284 حالة شفاء، وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout