ماليزيا ترصد أول إصابة بسلالة "كوفيد-19" الهندية

A + A -

قال وزير الصحة الماليزي، أدهم بابا، إن بلاده رصدت أول إصابة بسلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا ظهرت بالأساس في الهند، بعد أيام من فرض حظر على الرحلات الجوية القادمة من هناك.

وأضاف الوزير، أن السلالة المتحورة المعروفة باسم (بي.617.1) رصدت لدى زائر هندي تم فحصه في مطار كوالالمبور الدولي.