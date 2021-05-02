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أطفال يلتهمون “حلوى الحشيش”… وهذه النتيجة!

2
MAY
2021
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في واقعة غريبة، تناول أطفال حلوى يعتقد أنها تحتوي على الحشيش في بريطانيا، مما أدى إلى تعرضهم لأضرار صحية.

وقالت الشرطة إن 4 أطفال نقلوا إلى المستشفى، بعد تعرضهم لـ”رد فعل عنيف” من جراء تناول الحلويات الضارة.

وتم استدعاء الضباط إلى محل تجاري في باوند لين بمدينة إبسوم جنوبي بريطانيا، مساء السبت، ليجدوا 3 أطفال يتقيأون بشكل لا يمكن السيطرة عليه، ثم يفقدون الوعي.

وذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية أنه تم نقل فتاة (12 عاما) وصبي (12 عاما) وآخر يكبره بعام إلى المستشفى في سيارة إسعاف.

كما ذكرت الشبكة أنه تم نقل صبي ثالث يبلغ من العمر 12 عاما، يعتقد أيضا أنه تناول الحلويات، إلى المستشفى من قبل عائلته كإجراء احترازي.

وظل الأطفال الأربعة في المستشفى طوال الليل للمراقبة.

ويعتقد أن الحلويات ربما تكون قد أعطيت للأطفال في ملعب ترفيهي قريب، وقالت الشرطة إنها لا تملك “وصفا واضحا للحلويات المعنية”.

لكنها قالت إنها تلقت تقريرا مماثلا مساء الجمعة، يتضمن “حلقات جيلي خضراء بنكهة التفاح. لحسن الحظ كان الشخص في تلك الحادثة أقل تضررا”.

وقالت شاهدة عيان لشبكة “سكاي نيوز”: “كان يوما عاديا وفجأة ظهرت سيارات إسعاف ورجال شرطة في الشارع. خرجت ورأيت صبيا صغيرا ملقى على الأرض وتحيط به الشرطة والمسعفون”.

وأضاف رجل يعيش في الجوار: “رأيت سيارتين للشرطة وكان الطريق بأكمله مسدودا. كان الأمر مرهقا حقا. لم أكن أعرف ما الذي يجري”.

وقال المحقق الرقيب لي ماركس، إن الضباط “يحاولون فهم ماهية هذه الحلويات، ومن أين أتت وماذا تحتوي. هذه الأنواع من المنتجات غير قانونية”.

وتابع المحقق: “يمكن أن تبدو منتجات تجارية عادية، لكن لا ينبغي اعتبار ذلك علامة على أنها آمنة أو قانونية”.

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