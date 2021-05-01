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دولة عربية تعلن بدء تفشي السلالة الهندية من فيروس كورونا على أراضيها

1
MAY
2021
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أعلن وزير الصحة الأردني فراس الهواري، السبت، عن تسجيل 3 إصابات بالسلالة الهندية من فيروس كورونا في المملكة.

وقال هواري في تصريحات لقناة "المملكة"، إن الإصابات سجلت لأشخاص لم يسافروا.

وأضاف إن "المصابين بالسلالة الهندية في حالة صحية جيدة".

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت عن تسجيل 704 حالات إصابة و35 حالة وفاة بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في الأردن إلى 712.077 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 8871 حالة.

وسجلت الهند ولأول مرة ما يزيد على 400 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا اليوم السبت. وأدى انتشار السلالة الجديدة إلى انهيار النظام الصحي في مناطق منها العاصمة نيودلهي، مع نقص الأكسجين الطبي وأسرّة المستشفيات.

وقال مسؤول في لجنة مستشارين علميين شكلتها الحكومة الهندية في تصريحات لرويترز إن اللجنة أبلغت السلطات باكتشاف طفرات طفيفة في بعض عينات فيروس كورونا "يمكنها أن تتجنب الاستجابة المناعية" وتتطلب مزيدا من الدراسة.

وأضاف المستشارون أنهم يعملون على تحديد هذه الطفرات ولا يوجد سبب حاليا للاعتقاد بأنها تنتشر أو تمثل خطورة كبيرة.

ويدرس العلماء السبب وراء الارتفاع الحالي في عدد الإصابات في الهند وما إذا كانت وراءه سلالة متحورة يطلق عليها (بي.1. 617) تم رصدها أول مرة في البلاد

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