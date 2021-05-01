مصر تتعاقد على توريد 10 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي

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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، تعاقد الوزارة على توريد 10 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وأشار خالد مجاهد إلى أنه تم تحويل المبالغ المالية للجانب الروسي الخاصة بعملية توريد اللقاح، مشيرا أيضا إلى أنه تم التعاقد على 4 ملايين جرعة من لقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، ستصل مصر في الربع الأخير من العام الجاري.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أنه تم إنشاء أضخم مجمع لتطعيمات لقاح كورونا في أرض "المعارض"، بطاقة عيادات 96 عيادة ثلاثية، ومكان انتظار يسع 500 مواطن ممن يرغبون في الحصول على اللقاح، ويستوعب استقبال 10 آلاف مواطن للتعقيم يوميا، موضحا أنه "سيتوفر في المركز 200 فرد من التمريض، و200 فرد من الأطباء، و200 فرد من مدخلي البيانات، بالإضافة إلى عدد من الأطباء الذين يتابعون الحالات التى تم تطعيمها، وأنه سيكون متوفرا بمركز تطعيمات أرض المعارض 20 فردا من فرق التوعية المجتمعية".