الصحة العالمية تكشف عن تدهور حاد في الوضع الوبائي حول العالم

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أظهرت آخر إحصاءات منظمة الصحة العالمية تدهورا حادا في الوضع الوبائي في العالم، حيث يقترب عدد الحالات الجديدة من مليون إصابة بفيروس كورونا يوميا.

الصحة العالمية تكشف عن تدهور حاد في الوضع الوبائي حول العالمالهند تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد إصابات كورونا اليومية والإجمالي يتجاوز 18

وأظهرت إحصاءات وبيانات منظمة الصحة أن حوالي نصف الإصابات الجديدة تم تسجيلها في منطقة جنوب آسيا، وكان أكثرها في الهند.

في الوقت نفسه، تُظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن معدل الوفيات في الموجة الثالثة أقل منه في الموجة الثانية.