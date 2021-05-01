وزير الخارجية الأمريكي يعلق على قرار منع مسؤولين أوروبيين من دخول روسيا

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عبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، السبت، عن رفضها للعقوبات الروسية المفروضة على مسؤولين أوروبيين، والذي اتخذتها موسكو ردا على عقوبات فرضها الاتحاد على مواطنين روس.

وقال بلينكن في تغريدة عبر تويتر: "ننضم إلى قادة الاتحاد الأوروبي في إدانة حظر دخول الكرملين لمسؤولين من الاتحاد الأوروبي، وهو محاولة أخرى من موسكو لترويع المنتقدين".

وأضاف: "إلى جانب شركائنا وحلفائنا، نسعى إلى علاقة بناءة أكثر مع روسيا، لكن يجب أن تحترم التزاماتها الدولية".

وفي وقت سابق، الجمعة، أعلنت موسكو منع ثمانية من مواطني دول الاتحاد الأوروبي وممثلي الهياكل الرسمية للاتحاد الأوروبي من دخول روسيا، حيث جاء على رأس القائمة السوداء، رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ماريا ساسولي.

وتم التأكيد أن هذا الإجراء جاء كرد على الخطوات المتخذة ضد ستة مواطنين روس ممنوعين من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي.