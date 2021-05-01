«الدفاع السعودية»: اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه جدة

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أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر اليوم (السبت)، اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه جدة.
وكان الجيش السعودي قد أعلن، الثلاثاء الماضي، تدمير زورق مفخخ مسيّر عن بُعد في البحر الأحمر قبالة محافظة ينبع الصناعية، بعدما تمكنت الوحدات البحرية من رصده.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، إن «الوحدات البحرية تمكنت من رصد تحرك الزورق المفخخ والمسيّر عن بُعد بمياه البحر الأحمر مقابل ينبع، وتم التعامل معه وتدميره حسب قواعد الاشتباك».
وأضاف أن «التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التي تقف وراءها»، مؤكداً أن «وزارة الدفاع تتخذ وتنفذ الإجراءات الصارمة ضد أي محاولات عدائية لاستهداف المقدرات الوطنية والمنشآت الاقتصادية».