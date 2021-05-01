«الدفاع السعودية»: اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه جدة

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أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر اليوم (السبت)، اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه جدة‎.

وكان الجيش السعودي قد أعلن، الثلاثاء الماضي، تدمير زورق مفخخ مسيّر عن بُعد في البحر الأحمر قبالة ‏محافظة ينبع الصناعية، بعدما تمكنت الوحدات البحرية من رصده‎.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، إن «الوحدات البحرية تمكنت من رصد ‏تحرك الزورق المفخخ والمسيّر عن بُعد بمياه البحر الأحمر مقابل ينبع، وتم التعامل معه وتدميره حسب قواعد ‏الاشتباك‎».

وأضاف أن «التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية ‏وتحديد الجهة التي تقف وراءها»، مؤكداً أن «وزارة الدفاع تتخذ وتنفذ الإجراءات الصارمة ضد أي محاولات ‏عدائية لاستهداف المقدرات الوطنية والمنشآت الاقتصادية‎».