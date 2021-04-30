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الصين تسن قانوناً يمنع هدر الطعام

30
APRIL
2021
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 دخل قانون صيني يهدف إلى منع هدر الطعام حيز التنفيذ، الجمعة، بعد اجازته. وهذا يعني أن الطلبات الزائدة التي يتم تقديمها من خلال خدمات إعداد الأطعمة يمكن أن تؤدي إلى فرض غرامة تصل إلى 10 آلاف يوان (1545 دولاراً)، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

ويجري حالياً السماح أيضا لخدمات تقديم الطعام بفرض رسوم على العملاء إذا تركوا وراءهم كميات كبيرة من بقايا الطعام. وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) أن القانون الجديد جاء كرد فعل على الكميات المتزايدة من الطعام التي يتم التخلص منها في الصين. وفي قطاع خدمات المطاعم وحده بالبلاد، يجري هدر نحو 10 مليارات كجم من الطعام سنوياً. وتبنى الرئيس الصيني شي جين بينج، في أغسطس (آب) الماضي، القضية بشكل شخصي، ووصف كمية الطعام المهدرة بأنها صادمة. وقال إن الهدر مخجل وامتدح التقشف. وأطلقت السلطات المحلية عقب ذلك برامج للحد من هدر الطعام. كما تعرضت مقاطع الفيديو على الإنترنت لأشخاص يظهرون أنفسهم وهم يتناولون كميات كبيرة من الطعام أو أطباق باهظة الثمن أيضاً للانتقاد.

 

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