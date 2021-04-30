living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

في جنازة حضرها الرئيس ماكرون... فرنسا تودع موظفة الشرطة

30
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ودعت فرنسا موظفة الشرطة، ستيفاني مونتفيرمي، التي قتلت على يد مواطن تونسي في بلدة رامبوييه بالقرب من باريس.
 
وحضر الجنازة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريدجيت، حسبما ذكرت صحيفة "لو بروغريس" الفرنسية.
 
سافر ماكرون وعقيلته إلى بلدية سان ليجر إن إيفلين، التي عاشت ضابطة الشرطة فيها، ثم دفنت فيها بعد مقتلها.
 
 
ومن المقرر إقامة حفل وطني، في 30 أبريل / نيسان، لإحياء ذكرى الموظفة المقتولة. وسيترأس الحفل رئيس الوزراء جان كاستكس، وسيرافقه وزير الداخلية جيرالد دارمانين ووزيرة الخدمة المدنية اميلي دي مونشالن ووزيرة مدينة نادية هاي وغيرهم.
 
في 23 أبريل، قالت القناة الفرنسية نقلا عن مصادر خاصة بها: إن "موظفة شرطة فرنسية لقت حتفها في مديرية شرطة بلدة رومبوييه بعد تعرضها للطعن بسكين على يد معتدٍ لم تُعرف دوافع اعتدائه لحد الآن".
 
وأضافت القناة أن الشرطة تمنكنت من تصفية المعتدي بعد أن أطلقت النار عليه، فيما وتوجه وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى مكان الاعتداء لتفقد الأوضاع.
 
وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "لقد كانت موظفة شرطة. قُتلت ستيفاني في مركز شرطة رامبوييه، على أرض إيفلين التي تضرّرت سابقا".
 
وشدد ماكرون، آنذاك، على أن فرنسا لن تخضع "للإرهاب الإسلاموي".
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout