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"المتحور الهندي" يصل فرنسا.. رصد الإصابة الأولى

30
APRIL
2021
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أعلنت الهيئة الصحية بمقاطعة نوفيل أكيتين في فرنسا، الخميس، رصد إصابة بالمتحوّر الهندي لفيروس كورونا لدى مريض "عائد من الهند".
 
وقال المدير المحلي للهيئة الصحية بونوا إلبود لقناتي "بي اف ام تي في" و"سي نيوز": "لقد حددنا المتحور الهندي" في إصابة بمنطقة لو-اي-غارون "لدى مريض عاد من الهند".
 
يذكر أن وزير الصحة أوليفييه فيران كان لفت، الثلاثاء، إلى أنه "لم يتم اكتشاف أي إصابة بالمتحور الهندي" في فرنسا.
 
تراجع عدد المرضى في المستشفيات
يشار إلى أن عدد مرضى كوفيد-19 تراجع في المستشفيات الفرنسية لليوم الثالث على التوالي بعدما انخفض 424 حالة ليصل إلى 29487ن كما تراجع عدد المرضى بأجنحة العناية الفائقة بانخفاض 75 حالة ليصل إلى 5804.
 
وسجلت وزارة الصحة 26538 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس مما رفع الإجمالي إلى 5.59 مليون إصابة بزيادة 3.4% عن الخميس الماضي، وأدنى نسبة زيادة على أساس أسبوعي منذ آخر أسبوع في ديسمبر.
 
إلى ذلك انخفض متوسط الإصابات الجديدة لمدة سبعة أيام، إلى ما يزيد قليلاً عن 26 ألفاً بعدما بلغ أكثر من 42 ألفاً في منتصف أبريل.
 
كما سجلت فرنسا 306 وفيات جديدة بفيروس كورونا في المستشفيات الخميس بعدما كان العدد 315 الأربعاء.
 
تخفيف قيود الإغلاق تدريجياً
من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع صحف محلية فرنسية الخميس، إنه سيتم تخفيف قيود الإغلاق تدريجياً على مدى الشهرين القادمين.
 
وبدءاً من 19 مايو، سيتأخر موعد الحظر الليلي إلى التاسعة مساء بدلاً من السابعة، وسيسمح للمتاجر بإعادة فتح أبوابها، وستتمكن المطاعم والمقاهي من تقديم خدماتها في الأماكن المفتوحة. وفي التاسع من يونيو، سيتقلص موعد الحظر ليبدأ من الحادية عشرة مساء حتى إلغاؤه تماماً في 30 يونيو.
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