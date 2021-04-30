رغم مصيبتها.. كل الدول أكثر بلاء من الهند!

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ما أحدثه "كورونا" المستجد في الهند من إصابات ووفيات، قليل جدا مقارنة بعدد ضحاياه في معظم دول المعمورة، على حد ما نجده في جدول تنشره "العربية.نت" أدناه، مصدره مساء أمس الخميس موقع أميركي، ناشط منذ تأسيسه في 2008 بإحصاءات عالمية مختلفة، خصوصا النشاط "الكوروني" على مدار الساعة، وهو worldometer الوارد بسيرته أن "جمعية المكتبات الأميركية" اختارته واحدا من أفضل المرجعيات.

في الجدول، أن المستجد قتل 208.313 من سكان الهند، وهم مليار و391 مليونا، أي 150 فقط بكل مليون، بينما لا نعثر على دولة أوروبية غير الفاتيكان، ولا أيضا أميركية، غير فنزويلا المشكوك بأرقامها، إلا ونراها أكثر تضررا وابتلاء به منها، فيما لو كانت المقارنة نسبة لعدد السكان، وبالذات مع البرازيل المحتاجة أكثر من غيرها إلى دعم ومساندة، لذلك يؤكد الجدول أن "بلاد الأمازون" هي الأولى عالميا بالإصابات والوفيات تقريبا، ومصيبتها مع المستج