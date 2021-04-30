living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رصد أول إصابة مؤكدة بسلالة كورونا الهندية في فرنسا

30
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، الخميس، تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بالسلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا المستجد في فرنسا.

وقال مدير إدارة شؤون الصحة في منطقة آكيتين الجديدة، بينوا إيلبود، في تصريح صحفي، إن الإصابة تم رصدها في محافظة لو وغارون، وأكدت تحاليل أجريت في مختبر بمدينة تولوز إيجابية الحالة.

وذكر المسؤول الصحي أن السلالة تم رصدها لدى مواطن قدم من الهند، مشيرا إلى أن السلطات ألزمته بالخضوع للحجر الذاتي وأجرت فحوصا واسعة على الأشخاص الذين اتصل معهم.

وأوضح إيلبود: "نرجح أن هذه السلالة أكثر عدوى وأكثر مقاومة بعض الشيء أمام اللقاحات، لكن حاليا لا توجد دراسات تسمح بتأكيد ذلك بكل قناعة".

وأعلنت السلطات الصحية الهندية أواخر آذار الماضي اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في البلاد تحتوي على طفرتين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout