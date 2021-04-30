أميركا: مقتل 4 بينهم شرطيان في إطلاق نار استمر 12 ساعة

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قُتل أربعة أشخاص في الولايات المتحدة بينهم شرطيان برصاص مشتبه به تحصن في منزل لأكثر من 12 ساعة، بحسب ما أفاد، اليوم (الخميس)، مكتب شريف مقاطعة واتوغا في ولاية كارولاينا الشمالية.



وأوضح مكتب الشريف، في بيان تلقته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أنه أوفد عنصري شرطة، صباح أمس (الأربعاء)، إلى منزل في المقاطعة لم يذهب أصحابه إلى العمل ولا يردون على الهاتف، وبعد ملاحظتهما وجود عدة سيارات، دخلا المنزل، فجرى استهدافهما بطلقات رصاص.





وأرسلت إثر ذلك تعزيزات نجحت في إخراج أحد العنصرين من المنزل، ولكنّه لفظ أنفاسه في المستشفى، وفشلت في إجلاء العنصر الآخر الذي لقي حتفه في المكان.



وأضاف مكتب الشريف أن ثلاثة عناصر أمن تعرضوا إلى إطلاق نار أثناء محاولتهم إخراج زميلهم من المنزل، وقد أصيب أحدهم بطلقات، لكن معدات الوقاية حمته، وواصل المعتدي إطلاق النار بشكل متقطع على قوات الأمن، وتطلب الأمر 13 ساعة للسيطرة على الوضع. وتابع البيان أن المعتدي الذي «قتل شرطيين يشتبه في أنه قتل أيضاً مدنيين في المنزل».



وقال شريف المنطقة إن مطلق النار قُتل وأن الضحايا المدنيين هما والدته وزوجها.



وتنتشر الأسلحة النارية في الولايات المتحدة على نطاق واسع، ويقتل سنوياً نحو 50 شرطياً أثناء عملهم.