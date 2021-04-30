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«كورونا» يهبط بمبيعات أدوية أمراض أخرى

30
APRIL
2021
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تضررت شركات صناعة الأدوية بقوة خلال الربع الأول من العام الحالي في ظل تراجع عدد الزيارات الروتينية للأطباء والفحوصات الخاصة بالسرطان وأمراض أخرى في خضم وباء «كورونا»؛ حيث انخفضت جميع المبيعات تقريباً، من اللقاحات، إلى أدوية مرض السكري، والأورام، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وأعلنت شركة «ميرك آند كو» الأميركية لصناعة الأدوية تراجع عدد المرضى الذين يبدأون العلاج من مرض السرطان باستخدام عقارها «كيترودا»، والتطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري، ومرض المكورات الرئوية.

كما تراجعت مبيعات عقار «إنبريل» الرئيسي لعلاج التهاب المفاصل، من إنتاج شركة «أمجن أنك» حيث تم تشخيص عدد أقل من المرضى الذين بدأوا العلاج بالعقار.وتراجعت إيرادات شركة «بريستول - مايرز سكويب» من مبيعات عقار رئيسي للسرطان وعدد من المنتجات الأخرى التي تستخدم داخل منشآت الرعاية الصحية.

وانخفضت أسهم الشركات الثلاث في تعاملات، اليوم، بالولايات المتحدة.

وتوقعت شركات الأدوية التي تضررت بشدة من الضغوط نفسها العام الماضي، انتعاش الأسواق بمرور عام 2020 في ظل تخفيف قيود مكافحة الوباء، خاصة ما يتعلق بالعقاقير الضرورية لإنقاذ حياة المرضى.

ورغم ذلك، واجهت شركات كثيرة مزيداً من المشكلات مع بداية عام 2021 في ظل الزيادة المستمرة في إصابات «كورونا».


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