رئيس الموساد التقى بلينكن للبحث بشأن إيران

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قال مصدر إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التقى مع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) وسفير إسرائيل لدى واشنطن، اليوم (الخميس)، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المسؤولين عبرا عن «قلقهما الشديد» من أنشطة إيران النووية، وأوضح أن الاجتماع الذي عقد في واشنطن جاء بعد محادثات أُجريت هذا الأسبوع بين مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي والتي شدد فيها الوفد الإسرائيلي على «حريتهم في العمل» ضد إيران بالطريقة التي يرونها مناسبة.