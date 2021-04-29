بايدن يخطط لحظر سجائر المنثول لحماية المواطنين السود

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يخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن لحظر سجائر المنثول والنكهات الأخرى لحماية المواطنين المدخنين وخاصة السود منهم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن بايدن يأخذ بعين الاعتبار الضرر الناجم عن سجائر المنثول وأن الأكثر عرضة له هم المواطنين السود، حيث يمثل المواطنون السود 85% من المدخنين الأمريكيين لسجائر المنثول المنكهة.

تظهر الأبحاث أن الأمريكيين من أصل أفريقي يموتون من أمراض مرتبطة بتدخين سجائر المنثول بنسبة أعلى بكثير من غيرهم. يعتقد ناشطون في مجال حقوق الإنسان أن شركات التبغ بدأت منذ عقود حملة لترويج سجائر المنثول بين الأمريكيين الأفارقة.

بالإضافة إلى ذلك، يساهم المنثول في تطور الإدمان بين الشباب، حيث تخفي المنكهات تهيج الحلق بدخان التبغ.

من المتوقع أن يعلن بايدن حظر السجائر المنكهة هذا الأسبوع، بحسب الصحيفة. ولن تتطلب مثل هذه الخطوة موافقة الكونغرس، ولكن من المتوقع أن يتم الطعن فيها لدى المحكمة من قبل ممثلي صناعة التبغ.