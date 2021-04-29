living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كوريا الجنوبية تفتتح مركزا جديدا للترويج لصناعة السياحة

29
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت العاصمة الكورية سيئول عن افتتاح مركز سياحي جديد، اليوم الخميس، بهدف تنمية وتطوير صناعة السياحة في البلاد.
 
ويقع المركز "Seoul Tourism Plaza" داخل مبنى جيمشيل في قلب حي جونغ رو، ويمتد عبر طوابق البناء، من الأول والرابع إلى الحادي عشر، ويحتوى على مركز للمعلومات السياحية ومتجر للهدايا التذكارية في الطابق الأول ومكاتب للمنظمات السياحية المختلفة والجمعيات والشركات الناشئة في الطوابق العليا، بحسب ما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
 
 
وقالت الحكومة إن المركز يهدف إلى مساعدة شركات السياحة المحلية على تخطي أزمة كوفيد-19 وقيادة التغيرات السريعة التي تشهدها الصناعة.
 
وقالت حكومة المدينة إن خدمات المركز الـ3 الأساسية، والتي سيتم التركيز عليها، هي تقديم المساعدة لشركات السياحة التي تضررت من جائحة كورونا، وتقوية التعاون بين الجمعيات ذات الصلة وتوسيع الفرص السياحية للمواطنين.
 
ويتعاون في المركز، كل من منظمة سيئول للسياحة التابعة لحكومة المدينة، وجمعية سيئول للسياحة ورابطة آسيا للسياحة الداخلية، وشركة تسويق محلية تمثل هيئة السياحة الأسترالية، ووكالة السياحة الحكومية.
 
وصرحت حكومة المدينة بأنه تم تأسيس المركز استجابة لدعوات الصناعة لإنشاء مركز سياحي في العاصمة، بعد أن انتقلت منظمة السياحة الكورية الحكومية إلى وونجرو بإقليم كانغ وون في عام 2015.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout