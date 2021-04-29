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وفد أميركي إلى السعودية والإمارات لمناقشة قضايا إقليمية

29
APRIL
2021
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أكدت مصادر في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيرسل وفداً رفيع المستوى لزيارة دول في منطقة الشرق الأوسط، من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن، هذا الأسبوع، لمناقشة قضايا سياسية وأمنية وعسكرية، إضافة إلى تطورات المحادثات النووية الإيرانية غير المباشرة التي تشارك فيها الولايات المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، إضافة إلى مناقشة القضايا المتعلقة بشراء الإمارات العربية المتحدة الجيل التالي من طائرات «إف - 35» والجهود المستمرة لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط.
وسيرأس الوفد مسؤولون من وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع، ومنسق سياسة الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك، ومستشار وزارة الخارجية ديريك شوليت، وجوي هود القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، ودانا سترول نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط.
وكان المبعوث الأميركي لإيران قد عقد اجتماعاً افتراضياً عبر الإنترنت مع وزراء خارجية دول المنطقة لشرح تطورات الاجتماعات والمشاورات في فيينا.
وتأتي زيارة الوفد وسط قلق متزايد بين الحلفاء في المنطقة من أن بايدن يتطلع لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، الذي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترمب

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