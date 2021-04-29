بيدرسون: اللاعبون الدوليون مهتمون بتقدم التسوية السورية

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صرح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون بأن اللاعبين الدوليين المحوريين، مهتمون بتكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية لإحراز تقدم نحو إنهاء الأزمة في سوريا.