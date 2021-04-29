خطة أمريكية إسرائيلية مشتركة لمواجهة "مسيرات إيران"

تتنامى المخاوف الأمريكية-الإسرائيلية من التقدم العسكري الإيراني، ودعم طهران المستمر لحلفائها الذين يعتبرهم الاحتلال الإسرائيلي تهديدا كبيرا.

وقال البيت الأبيض إن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين عبروا خلال اجتماع لهم في واشنطن يوم الثلاثاء عن قلقهم البالغ إزاء التقدم الذي تحرزه إيران في برنامجها النووي، واتفقوا على أن السلوك الذي تنتهجه طهران في منطقة الشرق الأوسط يمثل "خطرا كبيرا".



وبعد يوم واحد من إسقاط مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني، قال البيت الأبيض إن مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات اتفقا أيضا في لقائهما على تشكيل فريق عمل مشترك لتركيز الاهتمام على التهديد المتنامي الذي تمثله إيران من خلال تزويدها حلفاءها بطائرات مسيرة وصواريخ دقيقة التوجيه.



وأُجريت المحادثات في اليوم نفسه الذي بدأت فيه قوى دولية وإيران جولة ثالثة من الاجتماعات في فيينا بهدف عودة واشنطن وطهران للالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015