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وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: لا أعرف ما إذا كان بوتين قد قبل دعوة بايدن لعقد قمة ثنائية

28
APRIL
2021
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الثلاثاء، إنه لا يعرف ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قبل دعوة نظيره الأمريكي جو بايدن لعقد قمة ثنائية بينهما، لافتا إلى أن المناقشات جارية.
 
واشنطن - سبوتنيك. وأضاف بلينكن على هواء شبكة سي إن إن، "لا أعرف ما إذا كانت (الدعوة) قد قُبلت رسميا، لكننا نتحدث عن هذا (لقاء القمة)، والموعد الممكن".
 
وأشار بلينكن، إلى أن المفاوضات مع روسيا ممكنة في العديد من القضايا، بدءا بالاستقرار الاستراتيجي، إذا لم يكن هناك "تصعيد" من جانب موسكو.
 
وأوضح بلينكن، على قناة سي إن إن، الرئيس بايدن... قال بوضوح، بأننا سنرد على إي إجراءات عدوانية و متهورة من قبل روسيا.. لكن أكد أيضا أننا نفضل علاقة أكثر استقرارا ويمكن التنبؤ بها، لكن هذا يعتمد في النهاية على السيد بوتين".
 
وتابع بلينكين: "إذا قرر (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) عدم التصعيد، أعتقد أنه بوسعنا العمل معا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، على سبيل المثال، بشأن الاستقرار الاستراتيجي".
 
وأعلنت الولايات المتحدة في 15 أبريل/نيسان الجاري فرض عقوبات جديدة على روسيا، وطرد 10 دبلوماسيين روس.
 
وردا على ذلك أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نهج واشنطن لا يتجاوب مع مصالح شعبي البلدين، وطردت 10 دبلوماسيين أمريكيين وفرضت عقوبات على عدد من المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين.
 
والجدير بالذكر، أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك وبلدان الاتحاد الأوروبي، تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في مارس/آذار عام 2014، وفرض عقوبات على روسيا.
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