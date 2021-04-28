أول وفاة في كندا بلقاح أسترازينيكا

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سجل إقليم كيبيك الكندي، يوم الثلاثاء، أول وفاة في كندا لمريض نتيجة تعرضه لحالة تجلط نادرة في الدم بعد تلقيه لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

وسجلت كندا ما لا يقل عن خمس حالات تجلط في الدم في أعقاب التطعيم بذلك اللقاح، لكن مسؤولي الصحة العامة يصرون على أن فوائده تفوق مخاطره المحتملة.

وذكرت وكالة الصحة العامة في كندا، أن السلطات الصحية تجمع مزيدا من المعلومات عن هذه الحالة.

وتشمل المضاعفات النادرة لتلقي اللقاح جلطات دموية مصحوبة بانخفاض عدد الصفائح الدموية، وهي خلايا في الدم تساعده على التجلط.

وفي أوروبا، توفي 40 في المئة ممن ظهرت لديهم هذه المضاعفات النادرة عقب تلقي لقاح أسترازينيكا، وفقا لرويترز.

وقالت شركة أسترازينيكا كندا، في بيان، إنها "على علم بالتحقيق في الوفاة، وأنه "ليس من المناسب لنا الإدلاء بمزيد من التعليقات على حالات فردية محددة".

وفي مسعى لمواجهة الموجة الثالثة من الفيروس، بدأ العديد من الأقاليم الكندية، ومنها أونتاريو أكثرها سكانا، في الآونة الأخيرة تقديم لقاح أسترا زينيكا لمن تزيد أعمارهم عن 40 عاما.

ويسمح إقليم كيبيك، الذي انخفضت فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا مؤخرا، باستخدام اللقاح لمن تبلغ أعمارهم 45 عاما فأكثر.