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على ماذا وافق الوفد الأمريكي المتواجد في محادثات فيينا؟

28
APRIL
2021
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اختتمت الجولة الأولى من اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي التي استؤنفت ظهر اليوم الثلاثاء بحضور وفود إيرانية ومجموعة 4 + 1 وممثل الاتحاد الأوروبي، ووفد أمريكي في فيينا.
 
طهران - سبوتنيك. وقال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، في مقابلة مع قناة "العالم" الإيرانية اليوم الثلاثاء "الأميركان وافقوا خلال محادثاتهم مع 4+1 على رفع العقوبات الموضوعية، مثل النفط أو ناقلات النفط والتأمين على هذه الناقلات أو شؤون المصارف والترانزيت ونقل الأموال وإدارة المصادر المالية خارج إيران، حيث أن هناك اتفاق بألا يكون أي حصر أو تحجيم على هذه الأمور".
 
وأكد البرلماني الإيراني  "من البديهي أن تبادر أميركا للعودة إلى الاتفاق النووي"، مشيرا إلى أنه "لو عادت أميركا للاتفاق النووي ثم تراجعت مجددا لن نضع خططا لعودتها ثانية وسنتحرك نحو أوج مقدراتنا النووية".
 
وبدا اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي مساء اليوم الثلاثاء بحضور وفود إيران ومجموعة P4 + 1 (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) ‌ وممثل الاتحاد الأوروبي في فندق جراند بالعاصمة النمساوية فيينا.
 
وقرر المشاركون في هذا الاجتماع تسريع عملية المحادثات واتفقوا على مواصلة أنشطة مجموعات الخبراء في مجالي رفع الحظر والنووي بشكل مكثف وسريع .
 
كما تقرر تشكيل فريق خبراء ثالث باسم "مجموعة خبراء الترتيبات التنفيذية" لمناقشة الترتيبات العملية اللازمة لتنفيذ رفع الحظر ومن ثم عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي .
 
واجتمعت إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا في فيينا للاتفاق على الخطوات اللازمة لإحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018.
 
ويوجد وفد أمريكي في موقع منفصل في فيينا مما يتيح لممثلي القوى الخمس التنقل بين الجانبين لأن إيران رفضت المحادثات المباشرة.
 
وفي الجولتين السابقتين، قالت الأطراف الأوروبية في الاتفاق إنها شهدت تقدما لكن ثمة حاجة إلى مزيد من العمل.
 
وتستضيف العاصمة النمساوية منذ مطلع الشهر الجاري اجتماعات اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني من أجل تحقيق عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، ورفع العقوبات الأمريكية، والاستعادة الكاملة للاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة.
 
وعقد الاجتماع الدوري للجنة على مستوى المدراء السياسيين يوم الثلاثاء الماضي. وتم حتى الآن إنشاء ثلاث مجموعات عمل على مستوى الخبراء ، اثنتان منها - حول رفع العقوبات الأميركية المناهضة لإيران والقضية النووية، والبحث عن خطوات ملموسة يجب أن تتخذها طهران وواشنطن لاستعادة الاتفاق النووي بالكامل. مهمة فريق الخبراء الثالث هي الاتفاق على تسلسل هذه الخطوات.
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