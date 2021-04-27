living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ميركل: ألمانيا تتعامل بمفردها مع مسألة شراء لقاح "سبوتنيك -V" الروسي

27
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن برلين تعمل وحدها على إمكانية شراء اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك-V"، مشيرة إلى أن حجم الطلب سيعتمد على تسجيل اللقاح في الاتحاد الأوروبي.
 
برلين - سبوتنيك. وقالت ميركل عقب اجتماع مع رؤساء الأقاليم حول مسألة التطعيم، اليوم الإثنين: "بحثنا أيضا مسألة شراء لقاح "سبوتنيك-V"... لا يوجد طلب توريد أوروبي، مما يعني أن ألمانيا تقوم بذلك بنفسها. السؤال الهام والحاسم بالنسبة لنا هو متى تقوم وكالة الدواء الأوروبية بتسجيله... لا توجد كل المستندات المطلوبة للتسجيل".
 
 
في غضون ذلك، أعلن رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الفيدرالية الألمانية مايكل كريتشمر أن ألمانيا تدرس شراء حوالي 30 مليون جرعة من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V".
 
ونقلت وكالة "رويترز" عن كريتشمر قوله اليوم الخميس: "إذا منحت وكالة الأدوية الأوروبية موافقتها على استخدامه، فسيتم شراء الدواء في الصيف على ثلاث مراحل".
 
وأضاف كريتشمر: "نريد شراء لقاح سبوتنيك على ثلاث مراحل، كل منها  تتضمن 10 مليون جرعة، وذلك في الأشهر يونيو ويوليو وأغسطس"، مشددا على أهمية تسريع وتيرة التطعيم في ألمانيا.
 
هذا وأعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الشهر الماضي، أنه يجب على الاتحاد الأوروبي استخدام كل اللقاحات، التي تقرها وكالة الأدوية الأوروبية، ومن بينها لقاح "سبوتنيك V" الروسي، مشيرة إلى أن ألمانيا قد تشتري اللقاحات بنفسها إذا لم يقم الاتحاد الأوروبي بذلك.
 
وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في آب/أغسطس الماضي، طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout