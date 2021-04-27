ميركل: ألمانيا تتعامل بمفردها مع مسألة شراء لقاح "سبوتنيك -V" الروسي

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أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن برلين تعمل وحدها على إمكانية شراء اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك-V"، مشيرة إلى أن حجم الطلب سيعتمد على تسجيل اللقاح في الاتحاد الأوروبي.

برلين - سبوتنيك. وقالت ميركل عقب اجتماع مع رؤساء الأقاليم حول مسألة التطعيم، اليوم الإثنين: "بحثنا أيضا مسألة شراء لقاح "سبوتنيك-V"... لا يوجد طلب توريد أوروبي، مما يعني أن ألمانيا تقوم بذلك بنفسها. السؤال الهام والحاسم بالنسبة لنا هو متى تقوم وكالة الدواء الأوروبية بتسجيله... لا توجد كل المستندات المطلوبة للتسجيل".

في غضون ذلك، أعلن رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الفيدرالية الألمانية مايكل كريتشمر أن ألمانيا تدرس شراء حوالي 30 مليون جرعة من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V".

ونقلت وكالة "رويترز" عن كريتشمر قوله اليوم الخميس: "إذا منحت وكالة الأدوية الأوروبية موافقتها على استخدامه، فسيتم شراء الدواء في الصيف على ثلاث مراحل".

وأضاف كريتشمر: "نريد شراء لقاح سبوتنيك على ثلاث مراحل، كل منها تتضمن 10 مليون جرعة، وذلك في الأشهر يونيو ويوليو وأغسطس"، مشددا على أهمية تسريع وتيرة التطعيم في ألمانيا.

هذا وأعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الشهر الماضي، أنه يجب على الاتحاد الأوروبي استخدام كل اللقاحات، التي تقرها وكالة الأدوية الأوروبية، ومن بينها لقاح "سبوتنيك V" الروسي، مشيرة إلى أن ألمانيا قد تشتري اللقاحات بنفسها إذا لم يقم الاتحاد الأوروبي بذلك.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في آب/أغسطس الماضي، طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.