حكومة أونتاريو الكندية تطلب مساعدة الجيش في مواجهة وباء كورونا

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طلبت الحكومة الإقليمية لمقاطعة أونتاريو الكندية دعم القوات المسلحة ومنظمة الصليب الأحمر الكندي لها، في مواجهة الموجة الثالثة من وباء كورونا.

وقال ستيفن وورنر المتحدث باسم المحامي العام في أونتاريو: "نعمل مع الحكومة الفدرالية لتحديد الموارد البشرية الصحية المتوفرة لدى مختلف الوكالات الفدرالية، والتي قد تكون مناسبة للنشر من أجل المساعدة في ظل ارتفاع عدد المصابين في غرف الرعاية المركزة في أونتاريو".

وأضاف: "في ختام تلك العملية، قدمنا طلبا لتلقي المساعدة من تلك الموارد التي يتوفر الكثير منها على سبيل المثال لدى القوات المسلحة الكندية ومنظمات الصليب الأحمر الكندي".

ويأتي هذا الطلب من حكومة دوج فورد في تورونتو في ظل ارتفاع في عدد المصابين بكورونا الذين يتلقون العلاج في أقسام العناية المركزة.

ومن المتوقّع أن تعلن الحكومة الفدرالية في الساعات المقبلة استجابتها لطلب حكومة الحزب التقدمي المحافظ في تورونتو بإرسال القوات المسلحة إلى أونتاريو لمساعدتها على مواجهة الجائحة.