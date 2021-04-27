شركة روسية تكشف عن تفاصيل دبابة "أرماتا" المسيّرة

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قال رئيس شركة "روستيخ" الروسية الحكومية، سيرغي تشيميزوف، إن نموذجا مسيرا لدبابة "تي – 14 أرماتا" الروسية سيكتشف أهدافه بفضل تزويده بالذكاء الاصطناعي.

لكن أمرا بتدميرها سيصدره الإنسان.

جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به السبت 24 أبريل لقناة "روسيا – 1" التلفزيونية.

وأوضح أن دبابة "أرماتا" قد يستخدمها أفراد الطاقم. لكنها قد تكون مسيّرة كذلك. وستختار بشكل مستقل هدفا يراد إصابته. إلا أن قرار تدميره ليس بيدها بل بيد مشغّلها.

يذكر أن دبابة "تي – 14" تم تصميمها في شركة "أورال فاغون زافود" الروسية وتم الكشف عنها لأول مرة في عرض النصر يوم 9 مايو عام 2015.

وخضعت الدبابة عام 2019 لاختبارات أولية. ومن أهم مميزاتها برج مدرع غير مأهول. أما أفراد طاقمها فيجلسون في كبسولة موضوعة في أسفل الدبابة من حيث يتحكمون في أسلحة الدبابة عن بعد، الأمر الذي يخفض إلى حد بعيد من احتمال إصابتهم.

هناك نموذج مسيّر للدبابة. ألا أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بأنه ليس من المخطط لإنتاجه على دفعات. وإنه سيستخدم لتجربة التكنولوجيات المسيرة والربوتات العسكرية.