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وزير النقل المصري يطالب بفصل بعض الفئات من العاملين بالسكك الحديدية

27
APRIL
2021
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طالب وزير النقل المصري كامل الوزير بتعديل قانون الخدمة المدنية لفصل بعض الفئات من العاملين بالسكة الحديد، ممن يهددون العمل بالمرافق ويمثلون خطرا على سلامة المواطنين.

وقال كامل الوزير خلال الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الاثنين، إنه حتى إجراء تعديل تشريعي يجب نقل تلك العناصر، الذين وصفهم بالـ"العناصر الإثارية والمتطرفين"، لأي مكان آخر أو أماكن غير حساسة لأن هذه العناصر تعطل العمل والإنتاج، وطالب بفصل العاملين الذين يتعاطون المخدرات.

وأشار إلى أن الوزارة تبذل جهدها لمواجهة العناصر الإثارية من خلال توجيه العاملين بالقطاع بعدم الامتثال لهؤلاء العناصر الذين يستهدفون تعطيل العمل والإنتاج وعدم تطوير خطوط السكك الحديدية.

واستعرض كامل الوزير عبر فيديوهات مصورة أعمال التخريب والسرقة التي تتم على خطوط السكك الحديدية وكذلك الأسواق العشوائية التي تعوق حركة القطارات، مشيرا إلى أن هناك صبية مدفوعين يقومون بفك المسامير وإلقاء الحجارة على القضبان وينتهي الأمر إلى انقلاب القطارات ويصوروها بالهواتف المحمولة.

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