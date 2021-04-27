مستشار أردوغان: نسعى لإصلاح العلاقة مع السعودية

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أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الاثنين، أن بلاده تبحث عن سبل لإصلاح العلاقات بأجندة أكثر إيجابية مع السعودية، مضيفا أنه "يأمل في إنهاء المقاطعة بين البلدين".