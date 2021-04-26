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صورة أجبرت رئيس وزراء على دفع غرامة قدرها 190 دولارًا!

26
APRIL
2021
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 كلفت الصورة التي انتشرت لرئيس وزراء تايلاند، Prayut Chan-o-cha، وهو يحضر اجتماعًا "من دون ارتداء الكمامة" نحو 6 آلاف بات (190 دولارًا)، بعد غرامة أصدرها بحقه حاكم بانكوك.

وكتب الحاكم أسوين كوانموانغ، على فيسبوك "بصفتي حاكم بانكوك، قدمت شكوى ضد رئيس الوزراء، الذي قبل بدوره دفع الغرامة".

سجلت البلاد أكثر من ألفَي إصابة جديدة بكوفيد-19، الاثنين. فيما توفي نحو 11 شخصا يوم الأحد وهي أعلى حصيلة وفيات في 24 ساعة. ويتجاوز إجمالي الإصابات 57 ألفًا، من بينهم 148 حالة وفاة.

وقد أغلقت سلطات العاصمة مجموعة كبيرة من الأماكن بما فيها دور السينما والمتنزهات والصالات الرياضية والمسابح والمنتجعات الصحية ودور الحضانة.

أصبح وضع الكمامة "أمرا إلزاميا" في الأماكن العامة في 49 مقاطعة وفي العاصمة بانكوك حيث تم "تحديد أحدث بؤرة للفيروس في إحدى المناطق المعروفة بالحياة الليلية الصاخبة".

يذكر أن الغرامات تتفاوت بين منطقة وأخرى، حيث يمكن أن تصل في بعض المناطق، إلى 20 ألف بات (640 دولارًا).

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