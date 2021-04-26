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عما تحدث بوتين والأسد؟

26
APRIL
2021
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أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري بشار الأسد.


وأشار بيان للرئاسة الروسية إلى أن الرئيسين بحثا أثناء المكالمة التي بادر إليها الجانب السوري، "القضايا الملحة من الأجندة الثنائية، وخاصة آفاق تطور العلاقات التجارية والاقتصادية والإنسانية، وكذلك التعاون في مجال مكافحة عدوى كورونا، بما في ذلك توريدات للقاحات الروسية".


وذكر البيان أن الأسد أعرب عن امتنانه لروسيا على ما تقدمه للشعب السوري من "الدعم الشامل والمساعدة".


وتابع الكرملين أن تبادل الآراء بين الرئيسين حول الوضع في سوريا ركز على "الدفع بعملية السلام السورية ضمن إطار أنشطة اللجنة الدستورية".


وبحسب البيان، فقد أطلع الأسد بوتين على سير التحضيرات الجارية للانتخابات الرئاسية السورية المقررة في شهر مايو المقبل، كما اتفق الطرفان على "مواصلة الاتصالات بين البلدين على مختلف المستويات".

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