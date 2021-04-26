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مقتل قائد في المخابرات الإندونيسية

26
APRIL
2021
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قتل جنرال في الاستخبارات الإندونيسية برتبة بريغادير في اشتباكات مستمرة بين قوات الأمن وجماعة متمردة في مقاطعة بابوا المضطربة شرق إندونيسيا، وفق ما ذكرت السلطات اليوم الاثنين.
 
وبدأت الاشتباكات في 8 أبريل في مقاطعة بابوا الواقعة في أقصى شرق إندونيسيا بعدما أضرم المتمردون النار في 3 مدارس وقتلوا مدرسا في قرية بيوجا في منطقة بونشاك.
 
وانضمت قوات الشرطة والجيش والاستخبارات إلى عملية "نيمانكاوي" للعثور على المهاجمين، الذين تعتقد السلطات أنهم ينتمون إلى "جيش تحرير بابوا" الغربية، الجناح العسكري لمنظمة "بابوا الحرة".
 
ولفت رئيس وكالة استخبارات بابوا العقيد إقبال القدوسي، المتحدث باسم عملية "نيمانكاوي"، إلى أن الجنرال غوستي بوتو داني نوغراها أصيب برصاصة في رأسه ومات في كمين نصبه المتمردون.
 
وأكد القدوسي أن القوات الأمنية تمكنت من إخلاء الجثة صباح الاثنين، مؤكد أن "قوات الأمن على الأرض في حالة تأهب قصوى".
 
ويقاتل المتمردون منذ أوائل الستينيات عندما ضمت إندونيسيا بابوا، وهي مستعمرة هولندية سابقة، غنية باحتياطيات الذهب والنحاس، وقد تم دمج بابوا رسميا في إندونيسيا في عام 1969 بعد اقتراع برعاية الأمم المتحدة رفضته غالبية السكان.
روسيا اليوم
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