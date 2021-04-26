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تركيا.. القبض على 532 شخصا على صلة بفتح الله غولن

26
APRIL
2021
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أمر الادعاء التركي الاثنين بالقبض على 532 شخصا من بينهم 459 من أفراد القوات المسلحة في عملية تستهدف من لهم صلات برجل دين تتهمه أنقره بأنه وراء محاولة انقلاب وقعت عام 2016.
 
وتشمل التحقيقات 62 محافظة في إطار حملة أمنية متواصلة على شبكة الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.
 
وكان أكثر من 250 شخصا سقطوا قتلى في يوليو 2016 في الانقلاب الفاشل الذي ينفي غولن تورطه فيه.
 
وفي أعقاب محاولة الانقلاب احتجزت السلطات حوالي 80 ألف شخص لحين محاكمتهم وعزلت حوالي 150 ألفا من الموظفين العموميين ورجال القوات المسلحة من أعمالهم أو أوقفتهم عن العمل.
 
وتجاوز عدد المعزولين من أفراد الجيش التركي 20 ألفا.
 
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن، اتفقا خلال اتصال هاتفي الجمعة الماضي، على أهمية حل قضايا خلافية مثل وجود منظمة غولن التركية في الولايات المتحدة.
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