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سنعود لحياتنا بهذا التاريخ.. غيتس: استعدوا لأولوية قصوى

26
APRIL
2021
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على الرغم من مضي أشهر على توقّع لافت كان أدلى به الملياردير الأميركي بيل غيتس، في أيلول/ سبتمبر من العالم الماضي، اعتبر فيه أن فيروس كورونا المستجد سينتهي بحلول عام 2022، بفضل اللقاحات التي استثمر فيها بقوة، عاد اليوم ليدلي بتصريح آخر عن الوباء اعتقد فيه أن الأمل مازال موجوداً لعودة العالم إلى حياته الطبيعية تماماً بحلول العام ذاته أي 2022.
 
فقد أشار قطب مايكروسوفت في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز"، الأحد، إلى أن معدل انتشار فيروس كورونا يرتفع في البلدان الأكثر ثراء، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وبالتالي فإن سهولة تأمين جرعات اللقاحات واردة، وكذلك مشاركتها مع الدول الأخرى.
 
كما أصر الرجل البالغ من العمر 65 عاماً على أن الاستعداد للأوبئة المستقبلية أضحى أولوية قصوى، مؤكداً أن الخطأ بدأ حين تجاهل المختصون هذا الأمر في أعقاب تفشي فيروس إيبولا.
 
وأضاف أنه بسبب ما فعله كورونا، فإن الخطأ لن يتكرر، مبدياً قلقه في حال لم يتعلم العالم دروساً من الجائحة.
 
وعن احتمال عودة الحياة إلى طبيعتها بالكامل بحلول نهاية عام 2022، توقع غيتس ذلك، لافتاً إلى أن هناك بعض التساؤلات مازالت موجودة حول مدى اتساع نطاق استخدام اللقاحات.
 
كما اعتبر أن المعضلة تكمن فقط في تفاوت حملات التطعيم من دوله لأخرى لا أكثر.
 
عدد إصابات قياسي ليوم واحد
يشار إلى أن العالم كان سجل خلال الساعات الماضية عدداً قياسياً يومياً لإصابات كورونا، حيث بلغ أكثر من 893 ألفا، نظرا بشكل أساسي إلى تفشي فيروس كورونا بشكل واسع في الهند، وفق تعداد لفرانس برس السبت.
 
كما وصل عدد الحالات المسجّلة خلال يوم الجمعة، مبني على أرقام رسمية حتى الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش السبت، وبلغ العدد القياسي اليومي السابق 819 ألف إصابة أعلن في الثامن من يناير.
 
بدورها، أفادت وزارة الصحة في الهند، السبت، بأن إصابات كورونا ارتفعت 346,786 بين ليلة وضحاها، مسجلة رقما قياسيا عالميا جديدا لليوم الثالث على التوالي، حيث طلبت المستشفيات المكتظة إمدادات الأكسجين.
 
وتشهد الهند موجة ثانية قاسية من الوباء، حيث تسجل وفاة واحدة جراء كورونا كل 4 دقائق تقريبا في دلهي مع انهيار النظام الصحي في العاصمة الذي يعاني من نقص التمويل.
 
وفاة 3,088,103 أشخاص في العالم
إلى ذلك، تسبب فيروس كورونا بوفاة 3,088,103 أشخاص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة السبت عند الساعة 10,00 ت غ.
 
وتأكدت إصابة أكثر من 145,544,640 شخصًا بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.
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